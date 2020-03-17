Mert Hakan Yandaş'tan tepki

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğinin açıklanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan Yandaş, "#OynaDevam, çünkü bizim bir ailemiz yok" ifadelerini kullandı. Sivassporlu oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.