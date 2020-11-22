Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

İlk olarak hafta içi Sadık Çiftpınar ile birlikte gittiği cafede bir taraftarın forma talebine “gol attığım maçın formasını yollayayım” diyen Mert Hakan’a Sadık, “bu hafta atıp yollayacaksın hissediyorum” dedi.

Hafta boyunca sosyal çevresinden birçok insan mesaj atarak gol atacağını Mert Hakan’a söylerkerken, Sadık’ın yine maç günü “bugün gol atacaksın, gelip secde yapacağız” der.

Son olarak Caner Erkin ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Mert’e gol atacağını hissettiklerini ve maça gitmeden birini bulup sadaka vermesini söylüyorlar.

Mert de otel çevresinde bir ihtiyaç sahibi bulup dediklerini yerine getirdi ve karşılaşmada muhteşem bir gol atarak adeta sarı lacivertli formaya yeniden merhaba dedi.