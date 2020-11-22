Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!
22.11.2020 - 13:31 |

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Gençlerbirliği deplasmanında attığı muhteşem şutla sarı lacivertli forma altında ilk resmi golünü atan Mert Hakan’ın maçtan önce tüm arkadaşlarının desteği aldığı ortaya çıktı.

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!
ABONE OL
SKORER

İlk olarak hafta içi Sadık Çiftpınar ile birlikte gittiği cafede bir taraftarın forma talebine “gol attığım maçın formasını yollayayım” diyen Mert Hakan’a Sadık, “bu hafta atıp yollayacaksın hissediyorum” dedi.

Hafta boyunca sosyal çevresinden birçok insan mesaj atarak gol atacağını Mert Hakan’a söylerkerken, Sadık’ın yine maç günü “bugün gol atacaksın, gelip secde yapacağız” der.

Son olarak Caner Erkin ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Mert’e gol atacağını hissettiklerini ve maça gitmeden birini bulup sadaka vermesini söylüyorlar.

Mert de otel çevresinde bir ihtiyaç sahibi bulup dediklerini yerine getirdi ve karşılaşmada muhteşem bir gol atarak adeta sarı lacivertli formaya yeniden merhaba dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İtalya'da gündem Merih Demiral! Juventus rahat kazandı milli yıldız şov yaptı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Leipzig'de Alexander Sörloth şaşırttı! Hocası dayanamadı ve...

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçeli yenge paylaştı! Serdar Aziz forması...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
    Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
  2. Aday kadro açıklandı
    Aday kadro açıklandı
  3. İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
    İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
  4. Kritik maçı Hategan yönetecek
    Kritik maçı Hategan yönetecek
  5. Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet