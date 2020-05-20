Mert Hakan'ın son sözü Galatasaray

NEVZAT DİNDAR

Sivasspor formasıyla bu sezon müthiş bir çıkış gösteren başarılı oyuncu, yapılan anlaşmanın henüz resmiyet kazanmadığına da dikkat çekti.

Mertçe açıkladı

İki taraf arasında iyi niyet göstergesi olarak bir protokol hazırlandığını ancak cezai bir hükmün bulunmadığını hatırlatan Mert Hakan, “Paranın değil hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim” dediği belirtildi.

4 yıllık anlaşma

Galatasaray, 4 senelik anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş’a imza parası olarak sadece 200 bin euro karşılığı Türk Lirası verecek. Bu arada oyuncuya ödenecek ücretin de beklentilerin çok altında olduğu belirtildi. Daha önce senelik 2 milyon euroya anlaştığı iddia edilen futbolcuya yıllık 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi. Bu sezon 25 lig maçına çıkan Mert Hakan, 6 gol attı, üç asist yaptı.

Bu sezon 25’i Süper Lig, 5’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 karşılaşmada görev yapan Mert Hakan Yandaş, toplamda 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.