Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta transfer şoku! Mert Yılmaz'ın yeni takımı...

Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

5 yıllık sözleşme

Ajansspor'un haberine göre ise; Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe de gündemdeydi

Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu ancak genç futbolcunun tercihini Antalyaspor'dan yana kullandığı gelen haberler arasında yer aldı. Kırmızı-Beyazlılar kulübün, resmi açıklamayı da bugün yapacağı öğrenildi.