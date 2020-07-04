Messi, Barcelona'nın teklifine sıcak bakmıyor! Manchester City iddiası...

Barcelona'da sular durulmuyor. Ligde Real Madrid'in 4 puan gerisine düşen Katalan ekibinde teknik direktör Setien ile futbolcular arasında uzun süredir devam eden problemlerin ardından bu kez Messi krizi patlak verdi.

Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona erecek Messi'nin yönetimin 2 yıllık yeni teklifine sıcak bakmadığı ve görüşmelerin olumlu ilerlemediği kaydedildi.

Cadena SER'de yer alan habere göre, Messi ile yönetim arasında da bazı sorunlar olduğu ve Arjantinli yıldızla yeni sözleşme görüşmelerinin bu sebeple durduğu kaydedildi.

MANCHESTER CITY İDDİASI

Öte yandan Fox America'dan Christian Martin'in haberine göre Messi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski hocası Guardiola'nın takımı Manchester City'de kariyerine devam edebilir.

Messi bu sezon Barcelona'da kaç gol attı?

Messi bu sezon Barcelona formasıyla ligde oynadığı 28 maçta 22 gol attı ve 18 asist yaptı. Arjantinli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta 27 gol, 22 asistlik performans sergiledi.