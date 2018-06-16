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16.06.2018 - 21:11 |

Messi: "Kendimi sorumlu tutuyorum"

2018 Dünya Kupası'nda İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin'de penaltı kaçıran Messi maç sonu konuştu. maçın kahramanı İzlanda kalecisi Halldorsson ise "Messi'nin birçok penaltıyı izlemiştim" diyerek itirafta bulundu.

Messi: "Kendimi sorumlu tutuyorum"
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2018 Dünya Kupası'nda İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin'de Messi'nin kaçırdığı penaltı gündem oldu. Beklentilerin altında bir performans ile oynayan Arjantinli yıldız maç sonu yaptığı açıklamda puan kaybından dolayı kendini sorumlu tuttuğunu söyledi.

Messi maç sonu ;"Beraberlik nedeniyle, penaltıyı kaçırdığım için kendimi sorumlu tutuyorum. Kazanarak başlamak istedik, bu bizi rahatlatacaktı. Şimdi önümüzdeki 2 maçı kazanmalıyız" açıklamasında bulundu.

"Messi'nin attığı penaltıyı izlemiştim"

Messi'nin penaltısını kurtararak maçın kahramanı olan İzlanda kalecisi Halldorsson ise maç sonu yaptığı açıklamada "Penaltıyı kurtarınca benim için bir rüya gerçekleşmiş oldu. Messi'nin daha önce attığı birçok penaltıyı izlemiştim, ödevimi iyi yaptım. Bana karşı atılan penaltıları da izlemiştim, onun da benden ne beklediğini biliyordum." dedi.

İzlanda Teknik direktörü Hallgrimsson ise; "Bu İzlanda için harika bir başarı. Arjantin'in turnuvada ilerleyeceğini düşünüyorum, bu yüzden bizim için harika bir skor. Defansın arkasında bıraktıkları boşlukları daha fazla kullanmak istiyorduk. Topu alamayınca, bunu da çok yapamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Messi: Kendimi sorumlu tutuyorum

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