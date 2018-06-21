Messi ne yapsın!

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Dünya Kupası’nda günün maçı Arjantin - Hırvatistan olacak... Turnuvanın en önemli birkaç favorisinden biri olan Arjantin, kupaya istediği gibi başlayamadı.

Messi, sahanın en kötüsü olurken favori Arjantin’in bugün güçlü rakibi Hırvatistan karşısında zorlanacağı kesin. Olası bir mağlubiyet belki de birçoğumuzun şampiyon olarak görmek istediği Arjantin’in kupaya vedası anlamına da gelebilir.

Biz de bugünkü maç öncesi Moskova’nın yaklaşık 90 km dışındaki Bronnitsy’deki Arjantin kampının yolunu tuttuk. Çalışmayı izleyip oradaki basın mensuplarıyla sohbet ettik. Kritik maç öncesi takımın son durumunu anlamaya çalıştık. Konuştuğum meslektaşlarımdan aldığım dört önemli bilgi var;

İzlanda farklı

Birincisi berabere biten İzlanda maçıyla ilgili. Arjantin’in daha önce bu tip bir takımla oynamadığının altını çizdiler. Güney Amerika elemelerinde İzlanda tipinde bir takım yok. Rakibin kuvvetli, atletik, iyi savunma yapan ve iyi hücüma çıkan komple bir takım olmasının Arjantin’e ters geldiği ifade edildi. Buna rağmen kaçan ve verilmeyen penaltılarla galibiyetten olduklarını belirttiler.

Baskı çok fazla

Ajantin takımının üzerinde ciddi bir baskı olduğu da ifade edildi. Ülkede final bile başarı görülmemekte. Takımın tek çaresi kupayı almak. Bu da herkesin üzerinde bir baskı oluşturmuş durumda.

Messi değil

Messi’nin ilk maçtaki kötü performansı içinse kimse yıldız ismi suçlamıyor. Messi’ye takım arkadaşlarının yeterince yardımcı olmadığı fikri hakim. Açıkçası daha önce Messi’nin milli takımı bırakıp tekrar döndüğü hatırlandığında, Messi’nin ağır şekilde eleştirilip benzer bir karar almasından çekindiklerini hissettim. Bu yüzden olumsuz bir sonuçta fatura Messi’ye çıkmayacak. Messi’nin net bir dokunulmazlığı var.

Savunma değişiyor

İzlanda maçında adeta amatörce hatalar yapan Arjantin savunmasında teknik direktör Sampaoli’nin değişikliğe gideceği fikri hakim. Hatta ön libero Biglia’nın da değişmesi söz konusu. Çalışmalarda bu konu üzerinde durulmuş. Bu nedenle hücum hattının aynı, savunma ve orta sahanın değiştiği bir Arjantin, bugün Hırvatistan karşısına çıkabilir.