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12.11.2016 - 02:30 |

Messi ve Arjantin büyük krizde

2018 Dünya Kupası elemelerinde ezeli rakibi Brezilya’ya 3-0 yenilen Arjantin’de kriz baş gösterdi.

Messi ve Arjantin büyük krizde
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2018 Dünya Kupası elemelerinde ezeli rakibi Brezilya’ya 3-0 yenilen Arjantin’de kriz baş gösterdi.

10 milli takımı kapsayan, lig usulü elemelerde bu yenilgi sonrası altıncı sıraya kadar gerileyen Messi ve arkadaşları, şu anda katılım barajının dışında yer alıyor.

11 maçta yalnızca 17 puan toplayabilen Arjantin’in Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’na katılabilmesi içi ilk 4’e girmesi, en kötü ihtimalle beşinci olup play-off’lara kalabilmesi gerekiyor.

Arjantin’in yaşadığı düşüşe değinen Lionel Messi, argo sözler kullanarak kendisi ve arkadaşlarını eleştirdi. Messi, “Şu anda b.ktan bir durumdayız ve bunu bizim düzeltmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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