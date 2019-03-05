05.03.2019 - 02:30 |
Messi ve Hazard’a rakip
Lider Medipol Başakşehir’in yıldızı Edin Visca parlamaya devam ediyor.
Yeni Malatyaspor deplasmanında da golünü atan Visca, Avrupa çapında da önemli bir başarı elde ediyor.
OPTA’nın çıkardığı rakamlara göre, bu sezon Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de hem gol, hem asist sayılarında çift haneye ulaşan 3 oyuncu bulunuyor. Medipol Başakşehir’li Visca, 10 gol 12 asistle bu listeye girerken, Barcelona’lı Messi 25 gol 11 asist, Chelsea’li Eden Hazard, 12 gol 11 asistle oynuyor.