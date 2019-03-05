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05.03.2019 - 02:30 |

Messi ve Hazard’a rakip

Lider Medipol Başakşehir’in yıldızı Edin Visca parlamaya devam ediyor.

Messi ve Hazard’a rakip
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Yeni Malatyaspor deplasmanında da golünü atan Visca, Avrupa çapında da önemli bir başarı elde ediyor.

OPTA’nın çıkardığı rakamlara göre, bu sezon Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de hem gol, hem asist sayılarında çift haneye ulaşan 3 oyuncu bulunuyor. Medipol Başakşehir’li Visca, 10 gol 12 asistle bu listeye girerken, Barcelona’lı Messi 25 gol 11 asist, Chelsea’li Eden Hazard, 12 gol 11 asistle oynuyor.

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