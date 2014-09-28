Messi'den 4. dalya

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarındanBarcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, kariyerinin 400. golünü attı, Köln maçında topla 206 kez buluşan Bayern Münihli Xabi Alonso ise Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) rekorunu kırdı.

Messi, Barcelona'nın La Liga'nın 6. haftasında Granada'yı konuk ettiği karşılaşmanın 62. dakikasında kaydettiği golle kulüp ve milli takım kariyerindeki 400. golüne ulaştı.

82. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki gol sayısını 401'e, ligdeki gol sayısını da 248'e yükseltti ve 251 golle lig rekorunu elinde bulunduran Telmo Zarra'ya biraz daha yaklaştı.

Bundesliga'nın 6. haftasında Köln deplasmanından 2-0 galip ayrılan Bayern Münih'in sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol orta saha oyuncusu Xabi Alonso, ilginç bir rekora imza attı.

Maç boyunca topa 206 kez dokunan 32 yaşındaki futbolcu, "Bundesliga'daki bir maçta topla en fazla buluşan futbolcu" unvanını aldı. Önceki rekor, 187 dokunuşla Alonso'nun takım arkadaşı ve vatandaşı Thiago Alcantara'ya aitti.