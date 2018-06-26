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26.06.2018 - 02:30 |

"Messi'yi durduracağız"

Arjantin karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Nijerya’da bütün hedef Lionel Messi’yi durdurmak üzerine kuruldu.

"Messi'yi durduracağız"
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Arjantin karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Nijerya’da bütün hedef Lionel Messi’yi durdurmak üzerine kuruldu.

Nijerya Milli Takımı’nın savunma oyuncularından olan ve Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın geçen sezon formasını giyen Kenneth Omeruo, “4 sene önce de Messi’ye karşı oynamıştık. Rusya’da, Brezilya’dakinden daha iyi bir iş yapabileceğimizi ümit ediyorum. Messi 4 yıl öncekinden daha tecrübeli ama biz de tecrübe kazandık. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp Messi’yi durdurmaya çalışacağız. Messi’ye karşı oynamak heyecan vericiydi, yine öyle olacağını umuyorum” dedi.

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