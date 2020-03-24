Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Mesut Bakkal: Evde kal Türkiyem!
24.03.2020 - 15:08 |

Mesut Bakkal: Evde kal Türkiyem!

Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörü Mesut Bakkal, corona virüs önlemleri çerçevesinde Skorer aracılığıyla kamuoyuna çok önemli mesajlar verdi...

Mesut Bakkal: Evde kal Türkiyem!
Tuncay Hoş/Skorer Özel

Dünya kabus haline gelen ve insanların hayatlarını tehdit eden corona virüs kabusuyla zorlu süreçten geçerken, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal Skorer aracılığıyla Türkiye'ye çok önemli mesajlar verdi.

Hayvanseverliği ile tanınan tecrübeli hoca, Skorer'e özel video paylaşarak şöyle konuştu: "Evde kal, evde kal, evde kal... Benim her gün dışarıya çıkmam gerekiyordu. Ama benim dışarıya çıkmamın zararlı olacağını düşünen küçük dostlarım toplanıp bana geldiler.

"Mecbur kalmadıkça dışarı çıkma Türkiyem"

Evde kalsak da beraberiz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkma Türkiyem." 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Buse Terim: Babam güçlü bir şekilde çıkacak
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! Dünya basını Fatih Terim'i manşetlerine taşıdı

 

Halil Akbunar'ın, kızıyla keyifli anları...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muslera ve Saracchi'nin test sonuçları belli oldu!

Muslera ve Saracchi'nin test sonuçları belli oldu!

Mesut Bakkal: Evde kal Türkiyem!

Mesut Bakkal: Evde kal Türkiyem!

Fatih Terim'in mesajı 1.5 saatte zirveye çıktı

Fatih Terim'in mesajı 1.5 saatte zirveye çıktı

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim kimdir ve kaç yaşında?

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim kimdir ve kaç yaşında?

Sıradaki Haber