Mesut Bakkal: Evde kal Türkiyem!

Dünya kabus haline gelen ve insanların hayatlarını tehdit eden corona virüs kabusuyla zorlu süreçten geçerken, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal Skorer aracılığıyla Türkiye'ye çok önemli mesajlar verdi.

Hayvanseverliği ile tanınan tecrübeli hoca, Skorer'e özel video paylaşarak şöyle konuştu: "Evde kal, evde kal, evde kal... Benim her gün dışarıya çıkmam gerekiyordu. Ama benim dışarıya çıkmamın zararlı olacağını düşünen küçük dostlarım toplanıp bana geldiler.

"Mecbur kalmadıkça dışarı çıkma Türkiyem"

Evde kalsak da beraberiz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkma Türkiyem."