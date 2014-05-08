Mesut meydan okudu!

Ulusal liglerin yavaş yavaş sona ermesiyle gözler artık Dünya Kupası heyecanına çevriliyor.

Bugüne kadar düzenlenen 19 şampiyonanın 17'sine katılan Almanya için Brezilya 2014, 24 senelik kupa hasretine son vermek adına büyük önem taşıyor. Son şampiyonluğunu 1990 yılında İtalya'da yaşayan panzerler 2002'den bu yana final dahi göremedi.

Alman Milli Takımı’nın en önemli kozlarından Mesut Özil, Dünya Kupası şampiyonluğuna bu kez çok yakın oldukları görüşünde.

Özil, “Birçok ülke bize büyük saygı duyuyor. Çok iyi oyunculara sahip potansiyeli yüksek bir takıma sahibiz. Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Son dönemdeki turnuvalara baktığınızda Almanya'nın bu zaferi artık hak ettiğini düşünüyorum” dedi.

Mesut Özil, bu tür büyük turnuvalarda şans faktörünün de büyük önem taşıdığını düşünüyor. Yıldız oyuncu, “Ben ve takım arkadaşlarım şampiyona için çok pozitifiz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Tüm ülkenin de aynı şekilde düşünüp bizi desteklemelerini bekliyoruz. Böylesine büyük bir turnuvada şans faktörünü de unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Türk asıllı futbolcuya göre Almanya dışında kupaya en yakın takım Brezilya. Mesut “Kupayı bizim kadar isteyen çok fazla takım var. İspanya ve İtalya dışında Brezilya turnuvanın en büyük favorisi. Ev sahibi avantajına sahipler ve çok iyi oyuncuları var” şeklinde konuştu.

Londra günlerine de değinen Mesut Özil, Arsenal seçiminden hiç pişman değil. Özil, “Arsenal'de çok mutlu ve rahatım. Londra'da çok güzel dostluklar edindim. Kariyerimde Arsenal'i tercih etmekle büyük bir adım attığı düşünüyorum. İyi bir sezon geçiriyoruz ve ben de Dünya Kupası finallerinin bir parçası olacağım” dedi.

Premier Lig'in kalitesine vurgu yapan yıldız oyuncu İngiletere'de devre arası tatilinin olmamasının kendisini zorladığını sözlerine ekledi.

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