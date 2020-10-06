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06.10.2020 - 18:54 | | DHA

Mesut Özil, Arsenal maskotunun maaşını karşılamak istiyor

Türk asıllı Alman yıldız, işten çıkarılan Arsenal maskotunun maaşını karşılamak istiyor.

Mesut Özil, Arsenal maskotunun maaşını karşılamak istiyor
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, kulübün işine son verdiği 27 yıllık maskotun maaşını karşılamayı teklif etti.

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.

Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.

Mesut Özil, Arsenal maskotunun maaşını karşılamak istiyor

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