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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Mesut Özil, Arsenal'ın Premier Lig kadrosunda yer almamanın üzüntüsünü yaşıyor
21.10.2020 - 15:10 | | AA

Mesut Özil, Arsenal'ın Premier Lig kadrosunda yer almamanın üzüntüsünü yaşıyor

İngiltere ekibi Arsenal'da görev yapan Mesut Özil, takımının Premier Lig kadrosuna alınmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

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Mesut Özil, Twitter'dan Arsenal taraftarlarına hitaben paylaştığı mesajda, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen araya kadar Mikel Arteta yönetiminde takımın performansından memnun olduğunu aktaran Mesut, "Doğru yolda ilerliyorduk. Kendi performansım da gerçekten iyi seviyedeydi ancak işler bir anda tekrar değişti ve Arsenal için oynamama izin verilmedi." yorumunu yaptı.

Londra'yı evi gibi gördüğünü ifade eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özil, "Bu takımda birçok iyi arkadaşım var. Taraftarlarla da güçlü bir bağımız olduğunu hissediyorum. Ne olursa olsun takıma dönmek için mücadelemi sürdüreceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Alınan bu kararın düşünce yapımı değiştirmeyeceğine söz verebilirim. Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpte 2013'ten bu yana forma giyen Mesut Özil, Arsenal'ın bu sezonki UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrosuna dahil edilmemişti.

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