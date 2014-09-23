Mesut Özil: "Ben sihirbazım"

Almanya Milli Takımı'nın ve Arsenal'in başarılı futbolcusu Mesut Özil, bugünkü Daily Star'daki "Ben Sihirbazım" başlıklı yazıda kendini tenkit edenlere karşılık verdi.

Haberde 42.4 milyon sterlinlik rekor transfer Mesut Özil'in, "Kimseye kanıtlayacak birşeyim yok" dediği vurgulandı. Arsenal'de performansı düşük maçlar çıkarttığı için eleştirilere maruz kalan Alman oyuncunun, cumartesi günü Aston Villa'ya bu sezondaki ilk golünü atarak kendini eleştirenlere yanıt verdiğine dikkat çekildi.

Mesut Özil şöyle konuştu:

"Kimseye kendimi kanıtlamak için oynamıyorum. Ben Arsenal için oynuyorum. Diğer futbolculardan daha çok tenkit edildiğimi hissediyorum. Bu Bundesliga'da ve Real Madrid'de oynarken de başıma geldi. 10 hafta önce Arsenal'e geldiğimde Premier Lig taraftarlarından Dünya Şampiyonu muamelesi gördüm. Yaz tatiliydi. Sezon başladıktan birkaç maç sonra her şey sorun yapıldı. Bu çok garip ama takıma ne verebileceğimi biliyorum. Sezona yeni başladık. Kilit pozisyonlarda yeni futbolcularımız var. Benim kollektif oyunla çok işim var. Bir günden ertesi güne çok iyi oynayamam."