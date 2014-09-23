Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Mesut Özil: "Ben sihirbazım"
23.09.2014 - 19:06 | | LONDRA (DHA)

Mesut Özil: "Ben sihirbazım"

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, son günlerdeki eleştirilere yanıt verdi.

Mesut Özil: "Ben sihirbazım"
ABONE OL

Almanya Milli Takımı'nın ve Arsenal'in başarılı futbolcusu Mesut Özil, bugünkü Daily Star'daki "Ben Sihirbazım" başlıklı yazıda kendini tenkit edenlere karşılık verdi.

Haberde 42.4 milyon sterlinlik rekor transfer Mesut Özil'in, "Kimseye kanıtlayacak birşeyim yok" dediği vurgulandı. Arsenal'de performansı düşük maçlar çıkarttığı için eleştirilere maruz kalan Alman oyuncunun, cumartesi günü Aston Villa'ya bu sezondaki ilk golünü atarak kendini eleştirenlere yanıt verdiğine dikkat çekildi.

Mesut Özil şöyle konuştu:

"Kimseye kendimi kanıtlamak için oynamıyorum. Ben Arsenal için oynuyorum. Diğer futbolculardan daha çok tenkit edildiğimi hissediyorum. Bu Bundesliga'da ve Real Madrid'de oynarken de başıma geldi. 10 hafta önce Arsenal'e geldiğimde Premier Lig taraftarlarından Dünya Şampiyonu muamelesi gördüm. Yaz tatiliydi. Sezon başladıktan birkaç maç sonra her şey sorun yapıldı. Bu çok garip ama takıma ne verebileceğimi biliyorum. Sezona yeni başladık. Kilit pozisyonlarda yeni futbolcularımız var. Benim kollektif oyunla çok işim var. Bir günden ertesi güne çok iyi oynayamam."

Mesut Özil: Ben sihirbazım

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber