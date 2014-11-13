Mesut Özil Galatasaray maçında yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, 5 haftadır sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlık yüzünden ocak ayına kadar futbol oynayamayacağını söyledi.

Arsenal'ın 5 Ekim'de Chelsea'ye 2-0 yenildiği Londra derbisinde sol dizinden sakatlanan Özil, İngiliz basınında yer alan açıklamasında, tedavisinin beklenenden uzun süreceğini belirtti. Özil, "Şimdiden 5 hafta kaçırdım ama 7 hafta daha oynayamayacağım. Bu gerçekten uzun bir süre ancak futbolda böyle şeyler olur. Pes etmeyeceğim, önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Böylece sakatlıkları yüzünden kaleci David Ospina ve defans oyuncuları Laurent Koscielny ile Mathieu Debuchy'den yoksun sahaya çıkan Arsenal, 26 yaşındaki orta saha oyuncusundan da en ez ocak ayına kadar faydalanamayacak.

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in ekim ayının ortasında yaptığı açıklamada, 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını belirttiği Özil, takımının 9 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacağı maçta da sahadaki yerini alamayacak.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan 4 maçta 12 puan toplayan lider Borussia Dortmund'un 5 puan arkasında 2'nci sırada bulunan Arsenal, 11 haftanın geride kaldığı İngiltere Premier Lig'de ise 29 puanla zirvedeki Chelsea'nin 12 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.