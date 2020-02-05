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05.02.2020 - 09:49 |

Mesut Özil İstanbul'da Elneny ile buluştu

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, İstanbul'a gelerek Beşiktaş'ta oynayan eski takım arkadaşı Mohamed Elneny ile buluştu.

Yıldız futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mesut, Beşiktaş'ta forma giyen eski takım arkadaşı Mohamed Elneny ile buluştu.

Elneny ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan yıldız isim, "Seninle biraz vakit geçirmek harika kardeşim" yorumunu yaptı.

Mesut Özil'in bu fotoğrafı binlerce beğeni alırken, hem Fenerbahçeli hem de Beşiktaşlı taraftarlar yıldız futbolcuyu takımlarına davet eden yorumlar yaptı.

Tecrübeli futbolcunun Arsenal'in ardından Türkiye'ye gelip gelmeyeceği büyük merak konusu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç zaman zaman yaptığı açıklamalarda yıldız futbolcunun bir gün sarı lacivertli takımda forma giyebileceğini belirtmişti.

Mesut Özil İstanbulda Elneny ile buluştu

Mesut Özil İstanbulda Elneny ile buluştu

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