Mesut Özil: "Sadece Fenerbahçe'ye giderim"

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"Tottenham'ı mı seçerdin, emekli olmayı mı?" sorusuna "Emeklilik" cevabını verdi.

Arsenal'de oynadığı en iyi 11'i sıralayan Özil, kadrosunu "Ospina - Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac - Cazorla, Ramsey - Serge Gnabry, Özil, Alexis Sanchez - Aubameyang" şeklinde oluşturdu.

İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi sorusuna Mesut Özil, 'Kadıköy' cevabını verdi.

"Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim"

"Futbolu bırakmadan önce oynamak istediğim iki ülke var. Türkiye ve ABD. Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim."

"Arsenal'de pandemi arasından sonra maalesef değişti”

Arsenal'de oynadığın için mutlu musun sorusuna Mesut, “Birçok iniş ve çıkışlarımız oldu şimdiye kadar ama Arsenal’e katılma kararımdan asla pişmanlık duymadım. Pandemi arasına kadar gelen dönemde Şubat-Mart 2020 dönemi öncesine kadar çok keyifliydi. Birçok kez eğlendik ve olumlu bir dönem geçirdik. Ama pandemi arasından sonra maalesef değişti” yanıtını verdi.

"Fenerbahçe ülkenin en büyük kulübü"

"Almanya’da çocukken Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Her Alman-Türk vatandaşı bir Türk takımını destekler büyürken. Ben de Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe tıpkı İspanya’daki Real Madrid gibi. Ülkenin en büyük kulübü"

Schalke’ye gelir misin sorusuna "Kolasinac’ın rolünü çalmak istemem. Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke’ye bir sempatim olacak. Tüm kalbimle onlara en iyisini diliyorum. Ama benim için şu anda bir opsiyon değil" yanıtını verdi.

"Sergio Ramos'un hırsı ve kazanma arzusu inanılmaz. Benim jenerasyonumun en iyi savunma oyuncusu"

"Arsene Wenger, tamamen saygı duyduğum özel bir teknik direktör benim kariyerimde. Sayısız kupası olan harika bir teknik direktör Birçoklarına göre harika da bir insan. Arsenal'deki en başarılı günlerimde beraber çalıştık. Her zaman kendisini güzel hatırlayacağım."

Ronaldo her zaman oynadığı ülkenin en iyisiydi"

"Messi, İspanya'da en iyilerden biri olduğunu kanıtladı. Ama Ronaldo her zaman oynadığı ülkenin en iyisiydi"

"Zonguldak'a ne zaman geleceksin?" sorusuna Özil, "Köçek oyunu oynarsan gelirim. Bazlamayı hazır et acıktım. Hediye olarak baston isterim" yanıtını verdi.

"Küçükken giydiği Fenerbahçe forması kimindi ve numarası kaçtı?" sorusuna Mesut, “10 Numara” ve “Jay Jay Okocha” cevabını verdi.