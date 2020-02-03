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03.02.2020 - 11:08 |

Mesut Özil sürprizi! Transferin son günü…

Transferin son gününde bir Katar kulübünün Mesut Özil’e teklif götürdüğü fakat Arsenal menajeri Mikel Arteta’nın bu transfere onay vermediği ortaya çıktı.

Skorer Dış Haberler - Mirror’da yer alan habere göre, Arsenal’in Türk asıllı Alman orta sahası Mesut Özil’e transferin son günü bir Katar kulübünden teklif geldi.

Teklifi kabul eden Mesut Özil’e Arsenal menajeri Mikel Arteta engel oldu.

Mesut’un takım içinde alternatifi olmaması sebebiyle transferi reddeden Arteta’nın sezon sonunda Mesut Özil’in gidişine onay vermesi bekleniyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 19 karşılaşmada sadece 2 asist yaptı.

 

Mesut Özil sürprizi Transferin son günü…

 

 

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