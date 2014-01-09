Mesut Özil 'Yılın Milli Futbolcusu'

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, Almanya'da "Yılın Milli Futbolcusu" seçildi.

Alman milli takımı taraftarlar kulübünün düzenlediği ankete göre Özil, oyların yüzde 30,39'unu alarak ilk sırada yer aldı. Özil'i yüzde 17,54 oranıyla Bayern Münih'in kaptanı Philipp Lahm, onu da yüzde 13,68 ile Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller izledi. Özil, Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) internet sitesine yaptığı açıklamada, bu ödüle değer bulunmaktan duyduğu mutluluk ve gururu belirterek, Real Madrid'den Londra'ya gittiği 2013 yılının kendisi için çalkantılı geçtiğini ifade etti.

Her milli maça, ilk maçına çıkıyor gibi sevindiğini belirten Özil, taraftarlara, kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Alman Milli Takımı'nda 52 kez forma giyen ve toplam 17 gol atan Mesut Özil, 2011 ve 2012 yıllarında da bu unvana layık görülmüştü. Almanya'da ''Yılın Milli Futbolcusu'' oylamasına 8 bin 61 taraftar katıldı.