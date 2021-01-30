Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

Yıldız futbolcu, dün yapılan son antrenmanda da takımla çalıştı. Mesut, kadroda olmayı çok istiyor. Erol Bulut ise bu konuda son derece kararsız. 32 yaşındaki futbolcunun 7 Mart 2020’den beri maça çıkmamış olması, sahaya sürülmesi konusunda risk taşıyor. Başarılı çalıştırıcı, oynatmayacağı bir oyuncuyu kadroya almak istemiyor. Erol Bulut, sağlık ekibine danışıp son kararını maç saatinde verecek.