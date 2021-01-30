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30.01.2021 - 09:41 | | Fanatik

Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

Sarı-Lacivertliler, Rizespor maçı kadar Mesut Özil’in bu karşılaşmada ilk kez Çubuklu formayı giyip giymeyeceğini de sabırsızlıkla bekliyor.

Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un
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Yıldız futbolcu, dün yapılan son antrenmanda da takımla çalıştı. Mesut, kadroda olmayı çok istiyor. Erol Bulut ise bu konuda son derece kararsız. 32 yaşındaki futbolcunun 7 Mart 2020’den beri maça çıkmamış olması, sahaya sürülmesi konusunda risk taşıyor. Başarılı çalıştırıcı, oynatmayacağı bir oyuncuyu kadroya almak istemiyor. Erol Bulut, sağlık ekibine danışıp son kararını maç saatinde verecek.

Mesut Özilde karar Erol Bulutun

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