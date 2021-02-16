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HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri: Her şeyi yapacağız!
16.02.2021 - 09:03 | | Fanatik

Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri: Her şeyi yapacağız!

Mesut Özil, teknik ekibin ve arkadaşlarının desteğiyle formunun her geçen gün yükseldiğini söyledi ve ekledi: Henüz tam kapasiteme ulaşmadım. Bu takıma çok daha fazla katkım olacak. Şampiyonluk için her şeyi yapacağız.

Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri: Her şeyi yapacağız!
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Ara transfer döneminin en büyük bombası olan Mesut Özil, Fenerbahçe’ye iyice ısındı. Hatayspor, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünlü yıldız, Karagümrük karşısında ise ilk kez 11’de sahaya çıktı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansıyla tam not aldı. Ancak Mesut, taraftara çok daha iyisini yapacağının sözünü verdi. Yıldız futbolcu, “Teknik ekip ve arkadaşlarımın desteğiyle formum her maç daha da yükseliyor. Henüz tam kapasiteme ulaşmadım. Bunun için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Omuzlarımdaki yük arttı’

Mesut Özil, taraftarların özellikle sosyal medyadan kendisine büyük ilgi gösterdiklerini söyleyerek, “Onların desteği, omuzlarımdaki yükü daha da artırıyor. Bu takıma çok daha fazla katkım olacak. Sadece ben değil, arkadaşlarım da şampiyonluk için her şeyi yapmaya hazır. El ele vererek sezon sonunda taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Fenerbahçe’ye hak ettiği başarıları yaşatacağız” diye konuştu.

Forması rekor fiyatla satıldı!

Sarı-Lacivertliler, Mesut Özil tarafından imzalanan Çubuklu, Gold ve Lacivert formaları matchwornshirt.com adresinde satışa çıkarmıştı. Mesut’un imzaladığı Çubuklu forma, site tarihinin rekorunu kırarak 26 bin Euro’ya (220 bin TL) alıcı buldu. Daha önce rekor, Neymar’ın 13 bin Euro’ya (110 bin TL) satılan PSG formasına aitti. Mesut’un imzaladığı Lacivert forma, 5 bin 250 Euro’ya (44.4 bin TL), Gold ise 4 bin 800 Euro’ya (21.4 bin TL) satıldı.

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Mesut Özilden şampiyonluk sözleri: Her şeyi yapacağız

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