Mesut Özil'e anlamlı ödül

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'yla dünya şampiyonu olan Özil, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ödül töreninde sosyal çalışmalarından dolayı Laureus-Medya Onur Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.



Saha dışında yaptığı bir şeyden dolayı ödüllendirildiği için Laureus-Medya Onur Ödülü'nün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Özil, "Bu beni çok gururlandırıyor. Geleceğimiz olan çocuklara yardım ettiğim için de benim için çok anlamlı" dedi.



Özil, çocuklarla ilgili her şeyin yolunda gittiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Doktorlar iyi bir iş çıkardı. Şimdi önemli olan çocukların hayatlarını yaşaması ve geleceklerinin açık olması" ifadesini kullandı.



Ünlü olmasından dolayı yardım etmenin kolay olduğuna ve futbolcuların da zaten çok para kazandığına işaret eden Özil, çocuklara yardım etmeyi önemsediğini belirtti. Özil, hayata geçirmek istediği başka küçük projeler daha olduğunu ifade ederek, daha fazla çocuğa yardım etmek için saha dışında da çok çalışacağını kaydetti.



Özil, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası sırasında Alman Milli Takımı'nın kadrosundaki futbolcu sayısının 23 olduğu için 23 çocuğun ameliyat masraflarını karşıladı. Laureus Medya Ödül töreninde, sosyal çalışmalar yapan kişiler ve organizasyonlar ile sportif alanda bu konuda yayınlan yazılar ödüllendiriliyor.