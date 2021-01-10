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HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
10.01.2021 - 10:45 |

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin transferle ilgili prosedürleri tamamlamaya başladığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun abisinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...

Mesut Özilin abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

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