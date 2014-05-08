Mesut Özil'in hedefi şampiyonluk

Almanya Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Mesut Özil, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Şampiyonası'nda Almanya olarak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Özil, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Brezilya'da yapılacak 2014 Dünya Şampiyonası'nda havaların sıcak olacağını hatırlatarak, ''Sahaya çıktığımda, tüm dünyanın beni izlediğini düşününce sıcaklığı ve havadaki nemi unuturum. Küçük bir çocuk gibi keyifleniyorum. Dolayısıyla hava sıcaklığıyla takım olarak başa çıkabiliriz'' ifadesini kullandı. Brezilya'da yapılacak 2014 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmanın ya da iyi bir futbolun kendilerine yetmeyeceğini belirten Mesut Özil, ''Dünya şampiyonu olmak istiyoruz'' dedi.

Mesut Özil, takımı Arsenal'in 10 yıldır ligde şampiyon olamadığını hatırlatarak, cumartesi günü İngiltere'nin en önemli futbol turnuvalarından biri olan FA Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade ederek, bu kupanın kendisi için 3 farklı ülkede kupa kazanmak anlamına geldiğini belirtti. Futbolun takım oyunu olduğunu, kendisinin de üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını anlatan Mesut Özil, ancak takım olarak kolektif olmak zorunda olduklarını kaydetti. Mesut Özil, kız arkadaşı Mandy Capristo ile evlenip evlenmeyeceği sorusuna, ''Önce Dünya Şampiyonası'na konsantre olacağım. Sonrasında ise güzel bir tatil yapmak istiyorum. Daha sonra ne olur onu bilemem'' yanıtını verdi.