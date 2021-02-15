Mesut Özil’in imzalı çubuklu formasına rekor bedel!

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yıldız oyuncumuz Mesut Özil’in renklerimize bağlandığı imza törenine özel hazırlanan ve Mesut Özil’in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro’ya satıldı. Özil'in imzaladığı Çubuklu formamız, www.matchwornshirt.com sitesinden şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı.



Kulübümüzün, www.matchwornshirt.com/club/fenerbahce sitesinden satışa çıkardığı Çubuklu forma 26 bin Euro, Gold forma 4 bin 800 Euro ve Lacivert forma 5 bin 250 euroya alıcı buldu.



Mesut Özil’in imzaladığı ve oyuncumuzun ismini ve 67 numarasını taşıyan Çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti."