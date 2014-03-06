Mesut Özil'in ıslıklanmasına tepki!

Son dönemlerde gösterdiği başarısız performans nedeni ile formasını giydiği Arsenal taraftarları ve takım arkadaşları tarafından da eleştiri alan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil bir şok da dün akşam oynanan Almanya-Şili hazırlık maçında yaşadı.

Almanya'nın Sturttgart şehrinde oynanan maçta Almanya, Şili'yi 1-0 yenmesine rağmen maçın 89. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil'e Alman taraftarların bir kısmı ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etti. Olay karşısında morali bozulan Mesut Özil'e takım arkadaşları ve Almanya Milli Takımı teknik patronu Löw sahip çıktı. Mesut Özil hakkında yorum yapan Alman defans oyuncusu Jerome Boateng "Mesut üzerinde bu sıralar çok baskı var. Bir oyuncu her zaman parlayamaz. Taraftarların anlayışlı olması lazım" dedi.

Mesut Özil hakkında bir diğer yorum da Almanya Futbol Federasyonu menajeri Oliver Bierhoff'tan geldi. Bierhoff, Alman taraftarlarının Mesut'a tepki göstermesini utanç verici bulduğunu söyledi. Bierhoff yaptığı açıklamada; "Mesut'un ıslıklanma nedenini anlamış değilim. Mesut gibi bir oyuncuyu ıslıklamak, yuhalamak bence çok utanç verici bir durum. Milli maçlara böyle taraftarların gelmemesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak Mesut'a destek verdi.