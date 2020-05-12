Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması
12.05.2020 - 17:01 |

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe ile transferde adı anılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'de kalacağını belirten Söğüt, yıldız futbolcunun Arsenal sonrasında birkaç yıl daha futbol oynayabileceğini ifade etti.

Mesut Özil'in sözleşmesi tamamlanana kadar Arsenal'de devam edeceğini belirten Söğüt, "Mesut'un Arsenal'de 1 yıllık daha sözleşmesi var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.

Mesut Özilin menajeri Erkut Söğütten transfer açıklaması

Mesut Özil'in En İyi Anları

    Diletta Leotta kamera arkasını paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'da yüzler gülüyor

    Trabzonspor'da yüzler gülüyor

    Alanyaspor, günün ilk antrenmanını tamamladı

    Alanyaspor, günün ilk antrenmanını tamamladı

    Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli

    Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli

    Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

    Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

    Sıradaki Haber