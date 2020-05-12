Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe ile transferde adı anılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'de kalacağını belirten Söğüt, yıldız futbolcunun Arsenal sonrasında birkaç yıl daha futbol oynayabileceğini ifade etti.

Mesut Özil'in sözleşmesi tamamlanana kadar Arsenal'de devam edeceğini belirten Söğüt, "Mesut'un Arsenal'de 1 yıllık daha sözleşmesi var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.

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