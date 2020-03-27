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27.03.2020 - 13:57 |

Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol yaşantısını sürdüren Mesut Özil'in geleceğine dair açıklamalarda bulunan menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması

Son yıllarda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar gün geçtikçe daha yüksek sesle konuşuluyor. Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinin bir döneminde mutlaka sarı-lacivertli formayı giyeceğine inananların sayısı oldukça fazla.

Fenerbahçe-Mesut Özil iddiları, yıldız oyuncunun menajerine de soruldu. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, konuya ilişkin Goal'ün sorularını yanıtladı.

"FUTBOLDA GELECEĞİ BİLEMEZSİNİZ"

31 yaşındaki oyuncunun şu anda Arsenal'de mutlu olduğunu aktaran Söğüt, "Futbolda geleceği asla bilemezsiniz. Oyuncuların davranışlarını, tercihlerini asla tahmin edemezsiniz. Daha önce söyledim ve şimdi yine söylüyorum, Mesut Arsenal'de gerçekten mutlu ve hala sözleşmesi devam ediyor. Değişen bir durum yok." şeklinde konuştu.

Mesut'un sözleşmesi bitmeden net bir şey söylemenin doğru olmayacağını vurgulayan Söğüt şöyle konuştu: "Sözleşmesi sona erdiğinde geleceğine dair neler olacağını göreceğiz ancak şu an için söyleyebileceğim hiç birşey yok."

Bu sezon Arsenal formasıyla 23 maça çıkan Mesut Özil, 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Mesut'un Arsenal'le olan kontratı 30 Haziran 2021'de sona erecek. Öte yandan yıldız orta saha, İngiltere'nin en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor.

Mesut Özilin menajerinden transfer açıklaması

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