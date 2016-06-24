Mesut'tan 11 Afrikalı çocuğa yardım

EURO 2016 kapsamında Fransa'da bulunan Mesut, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı videoda, Afrika'da tedavi ve ameliyat ihtiyacı olan yoksul çocuklar için kampanya yürüten BigShoe11 isimli organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Afrikalı 11 yoksul çocuğun ameliyat masraflarının tümünü karşılayacağını söyledi.

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba da aynı kampanya kapsamında, 11 farklı çocuğa yardım edeceğini sosyal medya hesabından duyurdu.