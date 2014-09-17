Mesut'u yerden yere vurdular!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'nda gecenin diğer maçı Borussia Dortmund ile Arsenal arasında oynanırken, Alman ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada hocası tarafından oyundan alındı, yerini Santi Cazorla'ya bıraktı.

İngiliz basını Türk asıllı Alman futbolcuyu yerden yere vurdu. Daily Mirror gazetesi, 4 puanla en düşük notu verdiği oyuncuyu sahanın en kötüsü olarak gösterdi ve "Sahada yoktu, berbat bir oyun sergiledi" ifadelerini kullandı.

The Guardian'da "Mesut Özil bir Dünya Kupası kahramanı olarak döndü ancak Hollywood sonu yok" başlığıyla yayınlanan haberde ise oyuncunun yokları oynadığı belirtilerek "Arsenal'in Alman yıldızı kendisi için ödenen 50 milyon euroya layık olduğunu artık göstermeye başlamalıydı ancak bunu başaramadı" değerlendirmesi yapıldı ve oyuncunun artık teknik direktör Arsene Wenger'in sabrını taşırmaya başladığına dikkat çekildi.