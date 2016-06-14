Metalist Kharkiv'den Alanyaspor'a!

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Alanyaspor, Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Metalist Kharkiv'de forma giyen Oleksandr Kaplienko'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Metalist Kharkiv'in 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Kaplienko ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ukrayna'nın genç milli takımlarında forma giyen 20 yaşındaki Kaplienko ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Geçen sezon Ukrayna Premier Lig'de 22, Ukrayna Kupası'nda ise bir maçta forma giyen Kaplienko, Alanyaspor'un yeni sezondaki ilk transferi oldu.