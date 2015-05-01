Mete: "En zor deplasmana çıkacağız"

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkan vekili Halim Mete, ligde kalma yarışında en zor deplasman maçına çıkacaklarını, hedeflerinin en kötü ihtimalle rakipleri ile aralarındaki 7 puanlık farkı korumak olduğunu söyledi.

Mete, ligde son üç haftada kötü sonuçlar aldıklarını, yeniden çıkışa geçmek ve alt sıralardan uzak kalmak istediklerini ifade etti.

Kardemir Karabükspor maçının sezonun finali niteliğinde olduğunu vurgulayan Mete, "Ligin sonu yaklaştıkça artık maçların zorluk derecesi de artıyor. Bu anlamda Kardemir Karabükspor maçı çok zorlu geçecek. Ligde kalma yarışında en zor deplasmanımız. Kardemir Karabükspor karşısında en azından 7 puanlık farkı korumak istiyoruz. Rakibimiz de kazanmak zorunda. Her iki takım için de çok zor olacak" diye konuştu.

Mete, Karabük'te oynayacakları karşılaşmanın sezonun geride kalan bölümüne bedel olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde alt sıraların uzağında kalmayı başarmak zorundayız. Alacağımız iyi sonuç bizi alt sıralardan ve son haftalarda stresten uzak tutacak. Puan kaybında ise rakibimizle aramızdaki fark kapanacak. Bu nedenle son haftalara rahat girmek için bu maçta galibiyete çok ihtiyacımız var. Futbolcularımızın da bunu başaracağına inanıyoruz." Yeşil-mavili ekibin Kardemir Karabükspor karşısına Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera, Giray Kaçar, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak, Deniz Kadah ve Kweuke 11'iyle çıkması bekleniyor. Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor karşılaşması yarın saat 19.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.