Mete: "Komşu olan iki takıma yakışan bir maç oldu"

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçından sonra takımın mücadele ve kazanma azminin her geçen gün arttığını ifade etti.

Bu sürecin bu şekilde devam edeceğini dile getiren Mete, "Dün oynadığımız Trabzonspor deplasmanından bir puan alabildik. İnşallah bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Adanaspor maçından üç puan alarak milli takım arasına girmek istiyoruz. Bu aranın, futbolcularımızın da performansının artmasına fayda sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Mete, hafta içi maçın hakemiyle ilgili endişelerini dile getirdiklerini kaydederek, "Her şey ortada. Çok fazla bir şey de konuşmaya gerek yok. Hakem sadece gördüklerini çaldı diyelim. Bana göre doğru olan da buydu. Bize göre yanlış anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Her maçta sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Mete, şunları söyledi:

"Kazanma azmimiz her geçen gün devam ediyor. Sabırla takımımız ilerleyen günlerde daha iyi yerlere gelecektir. Trabzonspor maçında bir puan aldık. Başarı ve kazanma arzusu her takımda vardır. Dün akşam oynanan maçta hangi takım kazansaydı diğer takım onu alkışlayacaktı. Önemli olan komşu iki takıma yakışan bir maç oldu. Bu maçta Türkiye'ye örnek olmuştur. İnşallah bundan sonraki maçlarda özlenen tablo bu şekilde devam eder."

Mete, Trabzon ve Trabzonspor taraftarı ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayarak, "Bir söz var; 'Aynı derenin balığıyız' diye. Biz de aynı yörenin ve aynı derenin insanlarıyız. Bu olay bundan sonra böyle artarak devam edecek. İki komşu takım arasındaki dostluk tribünlere de yansıdı. Her iki takımın taraftarları son derece centilmence ve karşılıklı hoşgörü içerisinde maçı izledi. Her iki takımın taraftarlarının hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.