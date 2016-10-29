Mete: "Trabzon deplasmanınında dostluk ön planda olacak"

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki takımında puan olarak ligde beklentilerin uzağında olduğunu, takımın oynadığı son maçı kazanarak bu karşılaşma öncesinde moral bulduğunu ifade etti.

Trabzonspor ile Rize'nin aynı kültüre sahip iki komşu şehir olduğunu ifade eden Mete, "Bazı anlar vardır kazanmak zorundasın ama sevincini yaşayamazsın. Bu karşılaşmada her iki takım içinde kazanılması gereken ama bir o kadar camialarının dostluğunu ön plana çıkaracağı bir maç olacak. Trabzonspor deplasmanında dostluğun ön planda olduğu iyi oynayanın hak ederek kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Taraftarlarımız iç içe karşılaşmayı izleyecek. Türk futboluna örnek bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

Mete, son iki haftada 4 puan topladıklarını hatırlatarak, "Hedefimiz seri yakalamak. Bunun için mücadele ediyoruz. Yeni kurulan bir ekip olduğumuz için zaman zaman skor üretmekte zorlanıyoruz ama oyun olarak göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Kweuke ve Oğulcan'ın dönüşü hücum gücümüzü artırdı. Onların skora katkısı ile ilerleyen haftalarda daha üst basamaklara yükseleceğimize inancım tam." diye konuştu.

Yeşil-mavililerin sahaya, Diallo, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt, Oboabona, Dhurghaim İsmail, Petrucci, Robin Yalçın, Ahmet İlhan Özek, Janster, Oğulcan Çağlayan ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.