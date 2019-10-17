Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Metin Diyadin: "BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± final gibi oynamak zorundayÄ±z"
17.10.2019 - 19:01 | | AA

Metin Diyadin: "BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± final gibi oynamak zorundayÄ±z"

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Metin Diyadin, BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesinde, "TÃ¼m maÃ§larÄ± final niteliÄŸinde oynamak durumundayÄ±z." dedi.Â

Metin Diyadin: "BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± final gibi oynamak zorundayÄ±z"
ABONE OL

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Metin Diyadin, SÃ¼per Lig'de 19 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesinde, "TÃ¼m maÃ§larÄ± final niteliÄŸinde oynamak durumundayÄ±z." dedi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde AA muhabirine konuÅŸan tecrÃ¼beli teknik adam, "BeÅŸiktaÅŸ lige kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ± ancak talihsizlikler yaÅŸadÄ±lar. BazÄ± maÃ§larda eksik kaldÄ±lar. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸu anki puanÄ±, mevcut kadro kalitesinin puanÄ± deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduÄŸuna dikkati Ã§eken Diyadin, "Bizim iÃ§in rakip aÃ§Ä±kÃ§asÄ± fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarÄ±mÄ±z var ama taraftar desteÄŸiyle iÃ§ sahadaki her maÃ§Ä± olduÄŸu gibi BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± da final gibi oynamak zorundayÄ±z. Kendi elimizdeki oyuncularÄ±n profiline ve yapÄ±sÄ±na gÃ¶re bir oyun tarzÄ±yla mÃ¼cadele edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Â 

    Chelsea'nin Anfield'da attÄ±ÄŸÄ± en iyi goller...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Fenerbahçe'de Rizespor hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
      Fenerbahçe'de Rizespor hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
    2. BeÅŸiktaÅŸ'ta GençlerbirliÄŸi maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
      BeÅŸiktaÅŸ'ta GençlerbirliÄŸi maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
    3. Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
      Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
    4. Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
      Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
    5. FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, aÄŸustosta devam edecek
      FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, aÄŸustosta devam edecek



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    TOFAÅž, ABD'li oyuncu Christon'Ä± transfer etti

    TOFAÅž, ABD'li oyuncu Christon'Ä± transfer etti

    TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

    TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

    Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! AnlaÅŸma sartlarÄ±na uyum saÄŸlayamadÄ±

    Son dakika - UEFA'dan FenerbahÃ§e'ye ceza! AnlaÅŸma sartlarÄ±na uyum saÄŸlayamadÄ±

    Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

    Son dakika - Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nde yÃ¶netim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

    SÄ±radaki Haber