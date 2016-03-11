Metin Kalkavan: 'Beşiktaş'a karşı galibiyet için oynayacağız'

Küme düşme hattından uzaklaşmak istediklerini ifade eden Başkan Metin Kalkavan, zorlu rakiplerini yenmeyi amaçladıklarını belirterek, "Beşiktaş maçı, her iki takım camiası için çok önemli. Beşiktaş ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Biz de ligde küme düşme hattından uzaklaşarak orta sıralarda kendimize yer bulmak istiyoruz. Beşiktaş karşısında futbolcularımız en iyi şekilde mücadele edecektir. Galibiyet için oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile arzulu ve istekli bir futbolla rakibimiz karşısında en iyi sonucu alacağımıza inanıyoruz. Takımımda sakatlığı süren Kweuke dışında eksik oyuncu bulunmuyor" diye konuştu.

MAÇTAN ÖNCE KONSER

"Turkcell Haftanın Maçı" etkinliği kapsamında Beşiktaş maçından önce Yeni Rize Stadı'nda bir konser gerçekleştirilecek. Müsabakadan önce stadyumda 16.00-18.00 saatleri arasında Murat Dalkılıç ve Volkan Arslan konser verecek.