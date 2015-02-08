Metin Kalkavan güven tazeledi!

Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen 83. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 163 delegeden 72'si katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul toplantısında faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Ardından tek listenin sunulduğu kongredeki seçimlerde, Metin Kalkavan başkanlığındaki liste okunarak açık oylama ile kabul edildi.

Kulüp Başkanı Kalkavan, yaptığı konuşmada, mali disipline uymayan kulüplerin yaşama şansının mümkün olmadığını söyledi.

Kendilerinin bunu yapmadığını belirten Kalkavan, "Türkiye'de gelmeyen 4 hoca kaldı. Fatih Terim, Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam ve Ersun Yanal. Bu dört hocanın dışında tüm hocalar geldi. Yönetimin asli görevi ayrıdır. Yönetim, bütçeyi onaylar. Denetleme yapar. Stratejiyi belirler veya onaylar. Başka bir görevi yoktur" dedi.

Bir kaç yerde görevi olduğunu ifade eden Kalkavan, şunları kaydetti: "Aslı görevim değil. Hobi olarak yapıyorum. Çaykur Rizespor başkanlığı onursal ve kutsal bir görevdir. Ben bayrağı aldım yerden taşıdığım yeri futbol camiasının insanlarına soracaksınız. Bugün Çaykur Rizespor'un saygınlığı, gördüğü sevgi tarihte hiç görmediği kadar yukarıdadır. Ben diyorum ki gelip takımımıza sahip çıkalım. Bu takım bizim. Sorunumuz başka. Toplumsal ve sosyal sorunlarımız var. Rize Yatırım AŞ bu ilde yapılmış en büyük projelerinden bir tanesidir. Spor ve eğitim bu ilde olmazsa olmaz iki kalemdir. Bu iki kalemde hem sosyalleşeceğiz hem de ileri gideceğiz. Bu ikisine sahip çıkmamız lazım."

Kalkavan, tribünden yapılan küfüre de tepki göstererek, "Küfür medeniyetsizliktir, acizliktir. Karşında bir insan var. Vuramadığın için mi küfür ediyorsun. Yanında çocuk ve aile var. Biz tribüne aile getirmeye çalışıyoruz. Küfür olduğu zaman ailenizi getirir misiniz? Biz bunun önünü kesmeye çalışıyoruz ama bu böyle karşılanmıyor. Bırakın Rizeli küfür etsin. Böyle bir şey olmaz. Ben bunun için Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundum ve içeri adam attırdım. Geriye de çekmiyorum. Küfür etmeyeceksin. Küfür edeceksen evinde edeceksin" değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp dernek başkanlığına yeniden seçilen Metin Kalkavan'ın listesinde şu isimler yer aldı:

"Halim Mete, İmdat Sütlüoğlu, Şaban Ali Karamehmet, Süleyman Basa, Süleyman Pınarbaşı, Sadullah Köse, Bekir Mete, Adnan Torlak, Saffet Mete, Habib Agun, Remzi Kazmaz, Adnan Er, Cengiz Mataracı, İsmail Soba, Aslan Kalkavan, Rafet Suyabatmaz, Yaşar Özdoğan, Canan Melike Durmuş."