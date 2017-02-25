Metin Kalkavan: "Küfretmeye kimsenin hakkı yok"

Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolda her türlü sonucun olduğunu belirterek, kazanmaya odaklandıkları Kayserispor maçını kaybettiklerini ifade etti.

Taraftarların kendisine yönelik kötü tezahüratlarına değinen Kalkavan, "Benim taraftarla bir sorunum yok. Sonuç iyi olur, kötü olur bu önemli değil. Taraftar daha maçın 20. dakikasında protesto etmeye başlıyor. Oysa futbolcu destek bekliyor. Başkanına küfredersen, futbolcu sahada nasıl oynar. Küfretmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

"Oyuncularımıza güvenmek zorundayız"

Kalkavan, teknik direktörleri Hikmet Karaman'ın, Türkiye'nin en iyi hocalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Hata yapabilir. Ben birçok hocayla çalıştığımdan ne olup bittiğini iyi biliyorum. Bu yüzden hocamızı üzmemeliyiz. Beni protesto ederek istifaya davet edebilirsin ama küfür ve şiddete yönelemezsin. Kayserispor maçında yapılanlardan dolayı kulüp ceza alacak." diye konuştu.

Kalkavan, oyunculara ve teknik heyete destek vermek zorunda olduklarını belirterek, takımın küme düşmeyeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.