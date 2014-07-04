Metin Kalkavan'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, transfer için acele etmeyeceklerini söyledi.

Transfer çalışmalarını teknik direktör Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda yürüttüklerini belirten Başkan Kalkavan, "Özellikle geçen sezon devre arasında yaptığımız transferlerle güçlü bir kadro oluşturduk. Şimdi önemli olan mevcut kadromuzu hocamızın istekleri doğrultusunda güçlendirmek. Bunun içinde acele etmeyeceğiz. Nokta atış transferler yapacağız" dedi.

Özellikle orta saha ve forvette geniş ve alternatifi fazla bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Başkan Kalkavan, şöyle devam etti:

"Eksiğimiz defansın göbeğinde. Bunun içinde kaliteli bir stoper alacağız. Viera, Oboabona, Sezer ve Cenk Güvenç gibi defans oyuncularımız var. Viera ve Oboabona, 2015 yılı başında Afrika kupasına gidecekler. Biz de bunun için acele etmeden defansa gerekli yerli takviyesini yapacağız. Bundan sonraki transferlerimizi acele etmeden çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz."

GİRAY VE ORHAN'IN TRANSFERLERİ ASKIYA ALINDI

Çaykur Rizespor, Giray ve Orhan'ın transferlerini istedikleri yüksek ücretlerini fazla buldu. Medical Park Antalyaspor'dan ayrılan Giray Kaçar ile Gaziantepspor ile olan sözleşmesi sona eren Orhan Gülle masaya oturup görüşen Çaykur Rizespor bu oyuncuların transferini beklemeye aldı.