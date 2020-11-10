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10.11.2020 - 19:41 | | Asist Analiz

Metin Öztürk, Galatasaray Başkan adaylığını resmen açıkladı!

Galatasaray tarafından alınan erken seçim kararının ardından, Metin Öztürk başkan adaylığını resmen açıkladı!

Metin Öztürk, Galatasaray Başkan adaylığını resmen açıkladı!
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Galatasaray tarafından alınan erken seçim kararının ardından, Metin Öztürk başkan adaylığını resmen açıkladı.

Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray’da 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak seçim öncesi başkan adayları bir bir belli olmaya başladı. Bu bağlamda, iki yıldır sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına hazırlanan Metin Öztürk de Burak Elmas’ın ardından adaylığını açıkladı. Öte yandan, Mustafa Cengiz’in de tekrar bu koltuğa oturmak için başkan adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Metin Öztürk, Galatasaray Başkan adaylığını ise “Daha güçlü Galatasaray” sloganı ile ve şu ifadelerle duyurdu:

“Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasaray’ımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda 1200 üyemizle bir araya geldik. Yüzde 40 değil yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok.”

“YAŞASIN GALATASARAY”

METİN ÖZTÜRK'ÜN PROJELERİ NELERDİR?

“Daha güçlü Galatasaray” sloganı ile yola çıkan Metin Öztürk, “Bozulmadan uzaklaşarak, kulüp siyasetine de bulaşmadan çözümler arıyoruz” açıklamaları ile daha önce de bu hedefini dile getirmişti.

Metin Öztürk, Galatasaray Başkanlığı’na gelmesi durumunda ise izleyeceği politikaları şu şekilde sıralamıştı:

"TÜZÜK DEĞİŞMELİ"

"Galatasaray’daki yaşanan kaosu bitirmek için tüzük değşikliği şart. Yönetim süresinin 2 yıldan 3 yıla uzatılması bize uymadı. Dinamiklerimiz 3 yıllık süreci kaldırmıyor."

YETİŞTİRİCİ MİSYONA DÖNÜŞ ŞART

“Amatör şubelerde zarar ön planda. Bu branşların kurtuluşu yetiştirici misyondan geçiyor. Yerli sporcu ve yerli antrenörler kulübümüzün geleceği adına yararına olacaktır.”

MARKA DEĞERİ VE GELİR

"Ülkemizin en önemli markası durumunda olan Galatasaray’ın değeri daha da arttırılmalı. Sponsorluk ve gelir ancak bu şekilde artar."

Metin Öztürk, Galatasaray Başkan adaylığını resmen açıkladı

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