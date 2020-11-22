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22.11.2020 - 10:41 |

Metin Tekin: "Adem Ljajic için üzülüyorum"

Metin Tekin, Beşiktaş'ın Başakşehir'i Süper Lig'in 9. haftasında 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Metin Tekin: "Adem Ljajic için üzülüyorum"
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beIN Sports ekranlarında Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini değerlendiren efsane isim Metin Tekin, açıklamalarıyla gündeme oturdu.

İşte Metin Tekin'in canlı yayında yapğı çarpıcı açıklamalar:

Çok önemli bir galibiyet aldı Beşiktaş. Çok zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş, hep beraber nasıl bir süreç olacağını göreceğiz. İlk 45 dakika çok iyiydi Beşiktaş. Başakşehir'in ilk yarıdaki oyun ve oyuncu seçimi de, Beşiktaş'ın istediklerini yapmasını sağladı. 2. yarıda Başakşehir heyecanlandı.

2. yarıda 10 dakikalık bir bölüm var, defansı çıkarmadan 4 net pozisyon buldu Başakşehir. 4-2'ye gelebilirdi maç ama bu kadar eksikle bu skor için çok tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Maç 3-0 iken, 10 kişi kalmış Başakşehir'e karşı 3-2'ye gelmemeliydi ama maç başında 3-2'lik skoru önerseler, ben dahil hepimiz kabul ederiz. Hikayeye bakınca sorunlu ama sonuca bakınca tamam deriz.

"GÜCÜNÜ GÖSTERMELİYDİ"

Başakşehir çıkıp gücünü göstermeliydi, Beşiktaş çıkıp plan yapacaktı. Okan hoca kendisi de öz eleştiri yaptı, herkes de yapmıyor. Beşiktaş ilk 45 dakikada şunu oynarımı gösterdi ve 2. yarıda geri dönmeye çalışan Başakşehir yetişemedi.

Son dakikalarda çok zorda kalmadıkça savunmada değişiklikler yapmayacaksın. Beşiktaş'ta çok değişiklik oldu. Savunmacı birikimle oynar, o yüzden radikal değişiklikler olmamalı.

Rıdvan çabukluğunu savunmada da, hücumda da kullanıyor. Çok ciddi bir silahı var.

"LJAJIC'E ÜZÜLÜYORUM"

Bir futbolsever olarak, Ljajic'in oynamamasına üzülüyorum. Niye oynatmıyor teknik adam demiyorum ama oynayamamasına üzülüyorum.

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Metin Tekin: Adem Ljajic için üzülüyorum

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