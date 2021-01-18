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18.01.2021 - 16:44 |

Mevlüt Çavuşoğlu: Mesut Özil bizi heyecanlandırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenlerken toplantıya Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkında söylenen sözler damgasını vurdu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Mesut Özil bizi heyecanlandırdı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

"MESUT BİZİ HEYECANLANDIRDI"
"Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisini de heyecanlandırdı. Rüyası gerçekleşiyor. Alman Milli Takımı'na da katkı sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı."

"BEN DE FENERBAHÇELİYİM"
Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii şu anda Alanyaspor ve Antalyaspor önceliğimiz fakat Fenerbahçeli olduğumuzu herkes bilir. Bu anlamda Mesut'un da çocukluk takımı, benim de

"HERKESİN GÖNLÜNDE BİR TAKIM VAR"
Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan

"UMARIM İTİRAZ ETMEZSİNİZ"
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a; "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine itiraz etmezsiniz. Problem çıkarmazsınız"

"Futbol dostluk için önemli bir araç, en son 3-3 Almanya ile berabere kalmıştık, gayet güzel bir maçtı. Löw de Fenerbahçe'de yetişti, Almanya Milli Takımı'na katkı sağlıyor, Mesut da bunun tersini yapıyor."

Mevlüt Çavuşoğlu: Mesut Özil bizi heyecanlandırdı

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