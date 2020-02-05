Mevlüt Erdinç: Futboldan daha önemli şeyler var

Fenerbahçe'den Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Erdinç'in açıklamaları şu şekilde;

"Şu an maçı konuşmak istemiyorum. Çok üzgünüz. Kırklareli bizi çok iyi ağırladı onlara teşekkür ederim. Futboldan daha önemli şeyler var. Van'da çığ düştüğünü öğrendik. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"