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HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Mevlüt Erdinç: Futboldan daha önemli şeyler var
05.02.2020 - 16:47 |

Mevlüt Erdinç: Futboldan daha önemli şeyler var

Fenerbahçe'den Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Erdinç: Futboldan daha önemli şeyler var

Fenerbahçe'den Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Erdinç'in açıklamaları şu şekilde;

"Şu an maçı konuşmak istemiyorum. Çok üzgünüz. Kırklareli bizi çok iyi ağırladı onlara teşekkür ederim. Futboldan daha önemli şeyler var. Van'da çığ düştüğünü öğrendik. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"

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