23.05.2020 - 18:23 |
M'gladbach - Bayer Leverkusen: 1-3
Bundesliga'nın 27. hatasında M'gladbach evinde Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.
Bundesliga'nın 27. hatasında M'gladbach evinde Bayer Leverkusen'i konuk etti. Mücadeleyi Bayer Leverkusen 3-1 kazandı.
Maçta Leverkusen'in gollerini 7. dakikada ve 58. dakikada penaltıdan Kai Havertz ile 81. dakikada Kerem Demirbay kaydetti. M'gladbach'ın tek golünü 52. dakikada Marcus Thuram attı.
Bu sonuçla Leverkusen ligde 53 puanla 3. sıraya yükselirken. Mönchengladbach ise 52 puanla 4. sıraya geriledi.
Lewandowski'nin Leverkusen'e Attığı Goller