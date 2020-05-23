Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri M'gladbach - Bayer Leverkusen: 1-3
23.05.2020 - 18:23 |

M'gladbach - Bayer Leverkusen: 1-3

Bundesliga'nın 27. hatasında M'gladbach evinde Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.

M'gladbach - Bayer Leverkusen: 1-3
ABONE OL

Bundesliga'nın 27. hatasında M'gladbach evinde Bayer Leverkusen'i konuk etti. Mücadeleyi Bayer Leverkusen 3-1 kazandı.

Maçta Leverkusen'in gollerini 7. dakikada ve 58. dakikada penaltıdan Kai Havertz ile 81. dakikada Kerem Demirbay kaydetti. M'gladbach'ın tek golünü 52. dakikada Marcus Thuram attı.

Bu sonuçla Leverkusen ligde 53 puanla 3. sıraya yükselirken. Mönchengladbach ise 52 puanla 4. sıraya geriledi.

Mgladbach - Bayer Leverkusen: 1-3

Lewandowski'nin Leverkusen'e Attığı Goller

    Galatasaray Divan Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Wolfsburg-Borussia Dortmund: 0-2

    Wolfsburg-Borussia Dortmund: 0-2

    La Liga 8 Haziran'da başlıyor! Başbakan onay verdi...

    La Liga 8 Haziran'da başlıyor! Başbakan onay verdi...

    Trabzonspor ilk şampiyonluğun yıl dönümünde mesaj yayımladı

    Trabzonspor ilk şampiyonluğun yıl dönümünde mesaj yayımladı

    Galatasaray Divan Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı

    Galatasaray Divan Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı

    Sıradaki Haber