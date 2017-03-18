Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Miami Heat tam gaz
18.03.2017 - 11:44 | | ANKARA (AA)

Miami Heat tam gaz

Konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 18 sayı farkla yenen Miami Heat, konferansında ilk 8'e girerek play-off'lara kalma şansını artırdı.

Miami Heat tam gaz
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 123-105 mağlup ederek play-off'lara kalma şansını artırdı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. American Airlines Arena'da Minesota Timberwolves'u ağırlayan sezonun formda takımı Miami Heat, rakibini 123-105'le geçerek Doğu Konferansı'nda 8'inci sıraya çıktı ve play-off barajı içinde yer aldı.

Son 10 maçından 7'sini kazanan Heat'te Hassan Whiteside 23 sayı ve 14 ribaunt, Goran Dragic ise 19 sayı ve 10 asist ile "double-double" yaparken, Tyler Johnson 23, James Johnson ise 17 sayı ile skora destek oldu.

Sezonun 40'ıncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins ise 26 sayı üretti.

Wall'dan 20 asist

Washington Wizards, Verizon Center'da ağırladığı Chicago Bulls'u son periyottaki skorer oyununun yardımıyla 112-107 yenerek sezonunun 42'nci galibiyetini elde etti.

Doğu Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alarak liderlik yarışını sürdüren Wizards'ta John Wall 14 sayı ve 20 asistle double-double yaparken, kariyerinin asist rekorunu kırdı. Bradley Beal 24, Jason Smith 17, Ian Mahinmi 16 sayıyla skora katkı sağladı.

Üst üste 2'nci, sezonun ise 37'nci mağlubiyetini alan Bulls'ta Jimmy Butler 28 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Robin Lopez 25 sayı ve 12 ribauntla mücadele etti.

Harden'ın "triple-double"ı yetmedi

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Houston Rockets'ı 128-112 mağlup ederek 28'inci galibiyetini aldı.

Konferans 12'ncisi Pelicans'a galibiyeti getiren oyuncular, 30 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Solomon Hill, 24 sayı ve 15 ribauntla Anthony Davis oldu.

Konferansında 3'üncü sırada yer alan 47 galibiyetli Rockets, bu sezon 22'nci kez sahadan mağlup ayrılırken, all-star oyuncusu James Harden'ın 41 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistik triple-double performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 116-74
Washington Wizards-Chicago Bulls: 112-107
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 95-98
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 75-87
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 123-105
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 128-112
Phoenix Suns-Orlando Magic: 103-109
Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 103-107

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber