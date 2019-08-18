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18.08.2019 - 15:06 | | BERLİN (AA)

Michael Cuisance, Bayern Münih'te

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Michael Cuisance’ı renklerine bağladı.

Michael Cuisance, Bayern Münih'te
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Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa 20 yaş altı takımında da oynayan Michael Cuisance’ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2023-2024 sezonu sonuna kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcunun büyük potansiyeli olduğunu vurgulayarak, “Michael bizde gelişme sağlayacak. Biz onunla mutlu olacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cuisance da Bayern Münih’e transferinin kendisi için büyük bir adım olduğunu aktararak, “Bayern Münih forması giymeye hazırım ve çok gururluyum. Bavyera ekibinde bazı Fransız oyuncuların bulunması iyi. Bu takıma uyumumu kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Bavyera ekibinin genç futbolcu için yaklaşık 10 milyon avro transfer bedeli ödediği belirtildi.

Nancy Akademisinde yetişen Cuisance, 2017’de Borussia Mönchengladbach’a transfer edilmiş ve Bundesliga’da 35 maçta forma giymişti.

 

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