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14.07.2020 - 18:32 |

Michael Frey açıkladı! "İstanbul'a döneceğim"

Nürnberg'e kiralanan ve Fenerbahçe'ye geri dönen Michael Frey açıklamalarda bulundu. Frey, "Önce İstanbul'a döneceğim. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına başlayacağım" dedi.

Michael Frey açıkladı! "İstanbul'a döneceğim"
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Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından İstanbul'a dönecek olan
Michael Frey, geleceğiyle ilgili konuştu.

İsviçre basınına konuşan Frey, "Önce İstanbul'a döneceğim. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına başlayacağım. Ondan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz." deid.

"Çılgın bir karşılama töreni vardı"
Play-out maçıyla Nürnberg'in ligde kalması sonrası yaşanan kutlamalar hakkında konuşan Fre, "Şampiyon gibi karşıladık. İnanılmazdı. Taraftarlar bu kulüp için yaşıyor. Asla unutmayacağım anlar yaşadım. Polis ve taraftarlar arasındaki olayları fark etmedik biz. Çılgın bir karşılama töreni vardı." dedi.

4 gol 5 asist

Michael Frey bu sezon Nürnberg formasıyla ligde oynadığı 29 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Toplamda ise 32 maçta 5 gol kaydetti.

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