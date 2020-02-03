Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Michael Frey önce attı, sonra atıldı!
03.02.2020 - 09:20 |

Michael Frey önce attı, sonra atıldı!

Almanya Bundesliga 2'de 20. hafta karşılaşmasında Sandhausen'i ağırlayan Nürnberg 2-0 galip geldi. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey gol attığı maçta kırmızı kart gördü.

Michael Frey önce attı, sonra atıldı!

Fenerbahçe’nin sezon başında Nürnberg’e kiraladığı Michael Frey, takımının Sandhausen ile oynadığı maça damga vurdu.

Bundesliga 2’de 20. hafta maçında Sandhausen’i konuk een Nürnberg, Frey’in 12. dakikadaki harika kafa golüyle 1-0 öne geçti. İsviçreli golcü 15. ve 77. dakikalarda gördüğü iki sarı kart nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi Nürnberg’in ikinci golünü ise 52. dakikada Robin Hack kaydetti. Bu sonuçla Nürnberg puanını 22 yaparken alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

25 yaşındaki Frey, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Rekorların adamı Mbappe

Michael Frey önce attı, sonra atıldı

Madrid derbisinde kazanan Zidane'ın ekibi oldu! Real Madrid 1-0 Atletico Madrid
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Kapı: Önceliğim Galatasaray

Mustafa Kapı: Önceliğim Galatasaray

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Avustralya Açık'ta Djokovic'in bileği bükülmüyor

Avustralya Açık'ta Djokovic'in bileği bükülmüyor

Süper Lig'de kritik 3 hafta!

Süper Lig'de kritik 3 hafta!

Sıradaki Haber